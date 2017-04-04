Компания Huawei работает над новым поколением своего Matebook, гибридного планшета, способного превращаться в ноутбук. Первый аппарат был представлен чуть больше года назад на MWC 2016, и в этом году его преемник обещает быть намного более мощным и современным.

В частности, вторая ревизия трансформера Huawei Matebook должна обзавестись процессором Intel Core поколения Kaby Lake, и с наибольшей вероятностью это будет Core i5-7200U. Работать он будет вместе с оперативной памятью стандарта DDR4, объем которой должен составить в районе 8 гигабайтов в максимальной конфигурации, а вот про дисковую подсистему пока ничего неизвестно — наверняка установят какой-нибудь в меру скоростной SSD-драйв. ОС Google Android в новом Huawei Matebook, конечно же, не будет — ну кому нужен бизнес-планшет 2017 года с операционной системой, именно для работы практически непригодной?

Разумеется, будет полноценная Windows 10 от Microsoft, и лицезреть ее интерфейс владельцы новых Huawei Matebook смогут на экране с диагональю 13 или 15 дюймов на выбор. На скриншоте из «Гикбенча» не видно, но утверждается, что тестировалась именно 15-дюймовая версия. По результатам проверки гидрид заработал 6738 баллов в многоядерном режиме, а это очень неплохо для портативного устройства, позиционируемого в качестве бизнес-гаджета, а не рабочей станции или игрового мобильного ПК.