Компания Oukitel начала прием предварительных заказов на свой новый смартфон K6000 Plus, позиционируемый как самый производительный в линейке мобильников данной марки. Аппарат также выделяется очень хорошей камерой, поддержкой быстрой зарядки и интересной ценой.

За Oukitel K6000 Plus на время предзаказа просят $180, а после релиза он подорожает до $210. Быстрая зарядка очень нужна этому смартфону, поскольку его батарейка имеет емкость 6080 мАч, которую от обычного 2-амперного зарядника придется заряжать часов 8. Здесь же специальные технологии уменьшают это время до 100 минут, и полного заряда хватит на два-три дня очень активной эксплуатации.

По официальным данным, в AnTuTu новый Oukitel K6000 Plus набирает почти 46000 баллов, что, конечно, маловато — есть более производительные смартфоны за две сотни долларов. В список характеристик этой модели вошли Full HD-экран на 5,5 дюйма со стеклом 2,5D, 4 Гб оперативной памяти, накопитель на 64 Гб, слот microSD на 512 Гб и CPU MediaTek 6750T с частотой 8х1,5 ГГц. По части фотокамер в Oukitel K6000 Plus на лицевой панели установлена 8-мегапиксельная с 80-градусной оптикой, а сзади стоит 16-мегапиксельный модуль с фазовым автофокусом. Из коробки смартфон работает на базе ОС Android 7 Nougat, и у него есть два слота под SIM-карты и поддержка сетей LTE. Цена вопроса — $180 на время предзаказа и $210 после релиза.