Компания Samsung, как известно, ведет разработку складного смартфона, но постоянно откладывает его дебют на потом, ссылаясь то на одну причину, то на другую. Сегодня стало известно, что ждать подобного рода аппарат от корейского вендора придется как минимум до 2019 года, а то и дольше.

Информацию о переносе сроков релиза складного мобильника Samsung предоставил главный инженер компании Samsung Display, от которой здесь зависит практически все. По сути, складных мобильников полно — это раскладушки, и некоторые из них даже работают на Android, но сейчас речь про модель непосредственно с гибким экраном, а не только складным корпусом. Перенос релиза смартфона Samsung с кодовым названием Galaxy X на 2019 год объясняется растущим спросом на безрамочные смартфоны, которые Samsung попросту обязана удовлетворить — для этого она уже анонсировала флагман S8 и будущем готовится выпустить еще ряд подобных моделей.

Складной смартфон на фоне интереса именно к безрамочникам может остаться незамеченным, то есть его время пока еще не пришло. Но это все лирика: основная причина заключается в определенных проблемах при производстве гибких экранов, с которыми столкнулась Samsung Display, и о которых пока никто не распространяется. Другими словами, запускать конвейер на полную мощность еще нельзя, так что складной гаджет придется подождать еще пару лет в лучшем случае.