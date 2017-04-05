Реальный источник коррупции и причина высокой цены на газ для потребителей — это сверхзавышенная цена 6 с лишним гривен за 1 кубометр, которая не имеет ничего общего с реальной себестоимостью газа, добытого в Украине — считают эксперты Group DF. Заявление компании — появилось на официальном сайте.

Новость была оставлена 5 апреля 2017 00:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.