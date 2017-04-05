8-9 апреля в Киеве будет ограничено движение транспорта в связи с проведением седьмого Киевского международного полумарафона. Об этом сообщается на сайте организаторов.

С 5:00 утра 8 апреля по 22:00 9 апреля будет перекрыто движение на улице Петра Сагайдачного. На Контрактовой площади движение будет.подробнее