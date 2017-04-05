Категория: Столица | 5 апреля 2017 00:00
8-9 апреля в Киеве будет ограничено движение транспорта в связи с проведением седьмого Киевского международного полумарафона. Об этом сообщается на сайте организаторов.
С 5:00 утра 8 апреля по 22:00 9 апреля будет перекрыто движение на улице Петра Сагайдачного. На Контрактовой площади движение будет.подробнее
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