Российский боксер Сергей Ковалев проведет бой-реванш с американцем Андре Уордом 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В бою будут разыгрываться три титула чемпиона мира в потуляжелой весовой категории (до 79,38 килограмма). В ноябре 2016-го Ковалев единогласным решением судей (113:114) уступил Уорду.

Новость была оставлена 5 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.