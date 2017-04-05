Итальянский биатлонист Даниэль Ташлер приговорен к девяти месяцам лишения свободы условно за нарушение антидопинговых правил. Решение вынес окружной суд Италии. Наказание также понес его отец — бывший вице-президент Международного союза биатлонистов Голиб Ташлер, обвиненный в содействии употребления допинга.

Новость была оставлена 5 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.