В Киеве по подозрению в вымогательстве задержан экоинспектор
Категория: Столица | 5 апреля 2017 12:00

   Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры Киева задержали в столице чиновника Государственной экологической инспекции, подозреваемого в систематическом вымогательстве. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Заместитель начальника одного из отделов Госэкоинспекции систематически получал деньги.подробнее

Новость была оставлена 5 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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