Категория: Столица | 5 апреля 2017 12:00
Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры Киева задержали в столице чиновника Государственной экологической инспекции, подозреваемого в систематическом вымогательстве. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Заместитель начальника одного из отделов Госэкоинспекции систематически получал деньги.подробнее
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