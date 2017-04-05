Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры Киева задержали в столице чиновника Государственной экологической инспекции, подозреваемого в систематическом вымогательстве. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Заместитель начальника одного из отделов Госэкоинспекции систематически получал деньги.подробнее