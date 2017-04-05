Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался за назначение иностранных арбитров на решающие матчи Российской футбольной премьер-лиги. По его мнению, благодаря этому прекратятся разговоры о предвзятости и заговорах. Капитан «Спартака» хотел бы видеть в РФПЛ судей из Англии.

Новость была оставлена 5 апреля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.