Многие назвали стоимость смартфонов Samsung Galaxy S8+ и S8 необоснованно завышенной, и в особенности это касается российских цен, но это они еще не знали, сколько попросят за самую мощную конфигурацию флагмана с 6 Гб оперативной памяти.

По предварительным данным, цена превысит отметку в 1000 долларов США и составит около 57000 рублей в пересчете на российскую валюту. Следует отметить, что в нашей стране самый обычный Samsung Galaxy S8 с 4 Гб оперативки стоит 55000 рублей, а в Китае, за 57000 рублей вам предложат уже Samsung Galaxy S8+ с 6 Гб RAM и, что немаловажно, 128 Гб встроенной памяти. К сожалению, за пределами этой страны такой мобильник продаваться не будет, по крайней мере, в обозримом будущем, но торговые отношения с КНР развиты очень хорошо, и раздобыть его для многих не составит труда.

Самый топовый Samsung Galaxy S8+ будет продаваться исключительно в черном веете корпуса, а если оформить на него предварительный заказ, то в комплект поставки войдет док-станция Samsung Dex, притом совершенно бесплатно. Прием заказов на все версии S8 стартует уже на этой неделе, а старт продаж в России запланирован на 28 апреля, тогда как в других странах аппарат выйдет на неделю раньше. S8+ с 4 Гб RAM и 64 Гб ROM в нашем государстве оценивается в 60000 рублей.