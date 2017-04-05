Компания Xiaomi представила третье поколение своего планшетного компьютера Mi Pad, которое так и называется — Mi Pad 3. Аппарат, как и ожидалось, выполнен в корпусе из металла и располагает экраном на 7,9 дюйма по диагонали, и в нем нет ОС Windows 10, но зато есть фирменная оболочка MIUI, установленная поверх угадайте какой прошивки.

Если рассуждать с точки зрения возможностей, то Xiaomi Mi Pad 3 — это гигантский Android-смартфон без возможности совершения звонков по сотовым сетям, так что как бизнес-устройство рассматривать его не имеет никакого смысла. Зато в качестве гаджета для скрашивания досуга он подходит оптимально: много места не занимает, приятно холодит руки металлической панелью и картинку на свой экран выводит в высоком разрешении 2048х1536 пикселей.

В оснащение Xiaomi Mi Pad 3 вошли 64 Гб встроенной памяти и ОЗУ объемом 4 гигабайта, а также процессор от MediaTek неизвестной модели, частота которого равна 2,1 ГГц. У планшета даже есть фотокамеры, одна на 13 и другая на 5 Мп, и работают они, как и все прочее железо, от АКБ емкостью 6600 мАч. В Xiaomi Mi Pad 3 есть порт USB-C, модули Bluetooth 4.1 и WI-FI 802.11ac, и на этом список его возможностей заканчивается. Купить планшет можно будет уже завтра по цене около 220 долларов США, но пока лишь в Китае.