Компания Apple запатентовала новую технологию, описывающую особый материал для покрытия корпусов и поверхностей своих устройств. Согласно приведенному в патенте тексту, новый материал по своим свойствам очень напоминает «жидкий металл», который, вероятно, и хотела запатентовать Apple.



Вполне очевидно, что компания готовится к анонсу чего-то очень интересного и необычного, раз она начала патентовать различные технологии одну за одной. А что должно выйти в этом году и вновь изменить мир? Конечно же, смартфон Samsung S8, который благодаря своему фееричному дисплею взял и уделал iPhone 7 Plus. Однако жидкий металл ему не полагается — его Apple прибережет для нового iPhone 8, ожидаемого в этом году по причине 10-летнего юбилея самого первого Айфона. Корпус этого аппарата, по всей видимости, изготовят из этого материала, так как простой металл уже не в моде, пластик тоже, а делать корпус из керамики или стекла нельзя — мало кто купит топовый смартфон, корпус которого не прочнее сенсорного экрана.

В итоге новый Apple iPhone 8 получит оболочку из жидкого металла, а представят его или летом, или осенью текущего года. Сам жидкий металл представляет собой сплав титана, никеля, меди и циркония и обладает очень высоким пределом прочности и отличными антикоррозийными свойствами.