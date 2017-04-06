Во вторник, 4 апреля, среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла 15,4 градусов, превысив рекорд этого дня, установленный в 1976 году.Читай также: Столичные власти объявили о завершении отопительного сезона Об этом говорится на сайте Центральной геофизической обсерватории.По.подробнее

Новость была оставлена 6 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.