Нападающий английского «Лестера» и сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса был задержан в Великобритании по подозрению в избиении жены. Игрока доставили в полицейский участок, где он был допрошен. После этого форварда отпустили, не предъявив обвинений. Сотрудники правопорядка также опросили соседей.

Новость была оставлена 6 апреля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.