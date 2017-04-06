«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» и во второй раз подряд выиграл Президентский Кубок, вручаемый победителю регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе столичной команды голевую передачу и заброшенную шайбу на свой счет записал Евгений Кузнецов.

Новость была оставлена 6 апреля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.