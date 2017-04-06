Категория: Столица | 6 апреля 2017 12:00
Киевсовет принял решение о переименовании двух театров. Это решение поддержали 84 депутата, передает пресс-служба Киевсовета.
Согласно решению, Киевский муниципальный академический театр кукол переименован в коммунальное учреждение «Театрально-зрелищное заведение культуры «Киевский муниципальный.подробнее
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