Киевсовет принял решение о переименовании двух театров. Это решение поддержали 84 депутата, передает пресс-служба Киевсовета.

Согласно решению, Киевский муниципальный академический театр кукол переименован в коммунальное учреждение «Театрально-зрелищное заведение культуры «Киевский муниципальный.подробнее