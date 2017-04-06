У збройних силах Німеччини запрацював новий підрозділ із кіберзахисту. Наразі його основне завдання — боротьба з російськими кібератаками. Лише за перші три місяці цього року проти Берліна були спрямовані 284 тисячі нападів у кіберпросторі. Втім, до обов’язків військових входитиме не лише оборона, але й наступ.

Новость была оставлена 6 апреля 2017 16:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.