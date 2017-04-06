Компания Apple представила вчера обновленный компьютер Mac Pro в старом дизайне, а сегодня стало известно, что она готовит следующее поколение моноблоков iMac. Об этом прессе сообщило вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер — по его словам, работа над ПК уже идет полным ходом.

Как утверждается, новые Apple iMac выйдут уже во второй половине этого года и будут целиком созданы для профессионалов в различных областях. О начинке моноблоков ничего не сообщается, лишь был сделан намек на новые процессоры от Intel, дискретную графику (от NVIDIA или AMD — неизвестно) и улучшенный экран с повышенным разрешением. Очень надеемся, что Apple не сотворит с iMac то, что она сделала с ноутбуком MacBook Pro, который, напомним, лишился почти всех нужных портов, чем вызвал волну ненависти у многих фанатов марки. Для того, чтобы вернуть себе нужные разъемы, нужно закупиться специальными адаптерами тысяч эдак на десять рублей.

Что же до Mac Pro, то в этом году ожидался релиз нового его поколения, но не срослось: Apple выпустила обновленную версию этого компьютера, представленного аж три года назад. Она поменяла ему процессор и видеокарту, а также добавила немного оперативной памяти, но в целом это остался все тот же полированный цилиндр, напоминающий пепельницу.