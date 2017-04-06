Компания Canonical, продвигающая дистрибутив Linux Ubuntu, сравнительно недавно начала разработку собственной мобильной ОС Ubuntu Phone. Но время шло, и система все не выходила и не выходила, и теперь о ней мало кто помнит. Сегодня ее судьба наконец-то решилась — проект официально закрыт, не заморожен и не отложен до лучших времен, а именно закрыт.

Все те фишки, которые должны были поднять Ubuntu Phone на вершину мира, уже или устарели, или появились в других прошивках: к примеру, смартфоны на ее основе хотели научить подключаться к монитору и работать в качестве системного блока, но теперь это умеют устройства на Windows 10 Mobile и Android 7 — в новом Samsung S8 есть эта функция. Опять же, ОС Ubuntu в версии для мобильных устройств хоть и была точной копией настольной модификации и поддерживала те же приложения, едва ли смогла бы составить конкуренцию Android и iOS.

Кроме того, аппаратные спецификации предварительно заявленных смартфонов с Ubuntu Phone со временем превратились из передовых сначала в обыденные, а затем и вовсе в устаревшие, так что теперь они попросту никому не нужны — все хотят S8 и iPhone 8. В дополнение отметим, что Microsoft недавно обучил настольную версию ОС Windows 10 работать на смартфонах с ARM-процессорами, и надобность в мобильнике на Ubuntu отпала вовсе. В результате имеем еще один проект мобильной ОС, который канул в Лету: ранее это случилось с Symbian от Nokia, а затем эстафету перехватила Firefox OS от Mozilla.