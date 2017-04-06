Компания ZTE из поднебесной официально продемонстрировала свой новейший смартфон Nubia Z17 mini. Устройство по своим характеристикам относится к классу hi-end, то есть оно не дотягивает до флагманов, но все же мощнее обычных середнячков.

Стоимость у ZTE Nubia Z17 mini соответствующая — несмотря на приставку mini, которая в данном случае вообще не актуальна, смартфон оценивается в 250 долларов США за версию с 4 Гб RAM и встроенным накопителем на 64 гигабайта, но если этих объемов вам уже мало, то попробуйте версию с 6-64 Гб, которая стоит 290 долларов. Слот microSD, разумеется, в наличии, но он здесь совмещен со вторым слотом под SIM-карту. Экран ZTE Nubia Z17 mini располагает диагональю 5,2 дюйма и комплектуется стеклом в формате 2,5D, а его разрешение — это Full HD при матрице IPS. Мобильник построен на процессоре Qualcomm 652, в котором есть восемь ядер и модуль LTE, и него имеются GPS-ресивер, модуль WI-FI 802.11ac на два диапазона, батарейка емкостью 2950 мАч и сканер отпечатков пальцев.

Корпус ZTE Nubia Z17 mini изготовлен из прочного металлического сплава, а две основные фотокамеры смартфона получили матрицы от Sony на 13 мегапикселей и оптическую стабилизацию. Конечно же, в смартфоне есть и фронталка, и она здесь 16-мегапиксельная. ZTE Nubia Z17 mini работает на базе ОС Android 6 с оболочкой Nubia UI 4.0.