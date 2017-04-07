В Киевском метрополитене правоохранители задержали мужчину, у которого изъяли более десяти ножей.Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.Читай также: Журналисты подбросили “бомбы“ в киевское метро Мужчина был задержан военным нарядом накануне вечером на станции метро.подробнее

Новость была оставлена 7 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.