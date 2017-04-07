Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил готовность возглавить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) или Чемпионшипа (второй по силе футбольной лиге Англии). По его словам, один успешный сезон в Чемпионшипе может быть полезнее всего опыта, полученного в период работы в России.

Новость была оставлена 7 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.