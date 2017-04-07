Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон эмоционально отреагировал на игру резервного голкипера Нето в матче полуфинала Кубка Италии с «Наполи». В одном из эпизодов матча Нето поскользнулся перед воротами, выбив мяч прямо в нападающего неаполитанцев Леонардо Паволетти. В ответ на это Буффон прикрыл лицо рукой.

Новость была оставлена 7 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.