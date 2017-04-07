Весна 2017 года в России выдалась не очень теплой, и все уже ждут солнечных погожих деньков, чтобы наконец-то выбраться на природу или хотя бы просто прогуляться без вероятности замерзнуть или промокнуть. Интернет-магазин GearBest готов скрасить ваше ожидание скидками на десятки устройств, которые пригодятся вам за пределами своих домов и квартир – на природе, на даче, в поездке и много где еще.





В новой апрельской распродаже от GearBest вас ждут солидные скидки на без малого 100 товаров, ключевая особенность которых – это мобильность. Цены снижены практически на все, что вам потребуется на отдыхе от ежедневной рутины, например, современные игрушки на радиоуправлении, включая даже гоночный квадрокоптер FunBee F3 за $13 или классический дрон SYMA X20 за $20. Есть и машинки на радиоуправлении из разных ценовых категорий: Jule UJ99 — 2815B за $22 или настоящий монстр ZD Racing 10427 — S по цене $167.

Для простых прогулок по городу GearBest предлагает взять с собой любимую музыку и слушать ее в спортивных беспроводных наушниках TWS M9 по цене $16 или наушниках закрытого типа от Xiaomi, оцененных в $90. Под музыку также можно заниматься спортом, а современный спорт – он без фитнес-трекеров никуда, так что не забудьте приобрести браслет MO Young Plus или Y2 Plus, тем более что стоят они всего лишь $10 и $13 соответственно.

На отдых всегда можно взять с собой камеру для запечатления наиболее интересных и захватывающих моментов, и это может быть, к примеру, защищенная от падений и воды экшен-камера Elephone ELECAM Explorer S, способная вести запись в формате Ultra HD – ее вы можете купить не более чем за $42 с учетом скидки. А пока вы с пользой проводите время, ваш дом или квартира будут в безопасности, охраняемые камерами наблюдения Xiaomi mijia по цене $40 (формат записи – Full HD) и Szsinocam (HD, защита от солнца и влаги) стоимостью $20.

В поездку можно отправиться на личном автомобиле, и у GearBest есть несколько полезных аксессуаров для вашего железного коня, например, видеорегистратор A118C – B40C с ценником $37, способный без труда записывать видео в разрешении Full HD и наделенный 170-градусной оптикой. Также можно приобрести то, что заставит ваш прикуриватель приносить пользу – зарядное устройство Xiaomi ZMI за $12 с двумя USB-портами.

Но на отдыхе нельзя оставаться без связи – возьмите с собой планшет или смартфон, тем более что в GearBest цены снижены на 20 таких гаджетов: новейший Xiaomi Redmi Note 4X вы можете взять за $173, а смартфон ASUS ZenFone Zoom ZX551ML, который заменит вам фотоаппарат и видеокамеру, станет вашим за $180.

Все это – лишь часть того разнообразия гаджетов, которые могут стать вашими по очень низким ценам и с бесплатной доставкой. Даже если вы предпочитаете отдыхать дома, GearBest знает, как сделать пребывание в родных стенах еще более комфортным: у него есть всевозможные ТВ-приставки (MECOOL BB2 PRO с 16 Гб памяти и Android 6 за $74), робот-мойщик окон Alfawise A168 за $170, масса роботов-пылесосов и даже умный чайник от Xiaomi с возможностью управления по Wi-Fi, который станет вашим за $49.