В Днепровском районе Киева в ночь на пятницу, 7 апреля, неизвестные убили таксиста. Об этом сообщают Вартові.Еспресо.В полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Верховной Рады окровавленный мужчина просил помощи у продавщицы ночного ларька.Читай также: В Киеве конфликт между таксистом и.подробнее

Новость была оставлена 7 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.