Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подозревается в причастности к коррупционным схемам. В период с 2005 по 2009 годы функционер оказывал консультативные услуги компании Ferrostaal. В 2011 году эта компания была уличена в коррупции, и суд Мюнхена обязал ее выплатить штраф.

Новость была оставлена 7 апреля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.