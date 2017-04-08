В 2017 году проезд в киевском метро может подорожать примерно на 50%. Об этом в интервью ТСН рассказал заместитель руководителя киевского метро Дмитрий Пеклун.Читай также: В Харькове подняли стоимость проезда в метро, трамваях и троллейбусах По его словам, метрополитен планирует подорожание.подробнее

Новость была оставлена 8 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.