Названа российская стоимость нового китайского смартфона Huawei Honor 8 Pro, анонсированного буквально вчера. Он поступит в продажу уже на этих выходных и предложит флагманские характеристики за сравнительно небольшие для Huawei деньги.

Но все же надо отдавать себе отчет, что Huawei Honor 8 Pro — это не флагман, а Honor, представитель изначально бюджетной серии. На чем здесь сэкономили, так сразу и не скажешь, потому что все при нем, даже экран с диагональю 5,7 дюйма и разрешением Quad HD и фронталкой на 8 Мп прямо над ним. Основных камер здесь и вовсе две, обе 12-мегапиксельные, и они могут писать Ultra HD-видео на приличной скорости.

Чтобы стать обладателем Huawei Honor 8 Pro, нужно иметь в кошельке 35000 рублей, и тогда у вас в руках окажется фаблет с 6 Гб оперативной памяти, портом USB-C, OC Android 7 с оболочкой EMUI 5.0 и заодно с новым топовым процессором Kirin 960 с чаcтотой 2,4 ГГц и встроенной видеокартой Mali G71. Ядер у этого CPU целых восемь, так что он очень мощный и производительный. Дополнено все перенчисленное LTE-модемом, ресиверами GPS и ГЛОНАСС, батарейкой на 3900 мАч и двумя слотами под SIM-карты. Весит Huawei Honor 8 Pro 185 граммов за счет емкой АКБ и металлического корпуса, а его толщина оказалась даже меньше 7 миллиметров.