Компания Lenovo разработала новую концепцию ноутбука-трансформера и назвала ее Blade, явно намекая на минимальную толщину корпуса даже в закрытом состоянии и ностальгируя по раскладушке RAZR V3 от принадлежащей ей Motorola.

От всех современных гибридов данный лэптоп имеет ряд отличий, и если он пойдет в серию, внимание покупателей к себе он точно привлечет. В концепте Lenovo Blade клавиатура может выполнять роль док-станции, имея специальную нишу под экранную часть, но ее можно подключать и вполне традиционным образом при помощи магнитного коннектора. Все это добавляет удобства при работе за ним, а если надоело сидеть прямо перед экраном, то можно отключить планшет, оставить его на столике и работать с текстом дальше посредством беспроводной технологии Miracast.

Единственное, чем пришлось пожертвовать в Lenovo Blade, так это тачпадом, но мышки все равно удобнее, так что горевать не о чем. Рамки экрана в концепте есть, но они номинальные и служат лишь для удобного хвата при работе непосредственно в режиме планшетного компьютера. О планах по выпуску серийной версии мобильного ПК на базе Blade компания Lenovo пока что ничего не сообщает — разработка запросто может занять несколько лет. Заметим, кстати, что компьютер работает на Windows 10, так что это более-менее профессиональное решение.