Флагманский смартфон LG G6, анонсированный полтора месяца назад, официально поступил в продажу по всему миру. Он приехал даже в Россию, но, как обычно, покупать его в нашей стране совершенно невыгодно, так как за версию с 64 Гб ROM просят ровно 52000 рублей.

Можно добавить еще 3000 рублей и через две недели купить более интересный Samsung S8. Старт продаж LG G6 в нашей стране состоится 14 апреля, и купить его можно будет в белом, платиновом и черном цветах корпуса, продемонстрированных на шоу MWC 2017 в конце февраля этого года. Спецификации этого флагмана уже давно известны, но мы все же напомним, что это один из первых аппаратов с экраном, соотношение сторон которого равно 2:1, то есть он очень вытянут, и это его свойство пригодится при просмотре любых видеороликов, даже мерзопакостных вертикальных.

Дисплей получил поддержку разрешения Quad HD+ при диагонали 5,7 дюйма, на задней панели корпуса есть две основные фотокамеры по 13 Мп каждая, одна из которых со 125-градусной оптикой, а спереди установлена селфи-камера с двумя 5-мегапиксельными сенсорами. LG G6 в версии для России получил 4 Гб RAM, 64 Гб ROM, АКБ емкостью 3300 мАч, защиту от воды по стандарту IP68 и 32-битнй ЦАП Hi-Fi Quad DAC.