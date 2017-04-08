Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал вторым игроком, забросившим 40 шайб в сезоне-2016/2017. Россиянин занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги. Капитан «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби с 43 шайбами лидирует в рейтинге.

Новость была оставлена 8 апреля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.