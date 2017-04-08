Сотрудники Нацполиции совместно с пограничниками задержали в столичном аэропорту Борисполь гражданина Китая, который организовал международный канал торговли людьми.Читай также: В Борисполе задержали вербовщика группировки по торговле людьми Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Сутенер.подробнее

Новость была оставлена 8 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.