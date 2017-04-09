В субботу, 8 апреля, около 9:30 в Киеве на станции метро Кловская внезапно умер мужчина. Об этом сообщает Киев.Оперативный в соцсетях.По словам работников станции, мужчина упал и ударился головой, из носа пошла кровь. Врачи скорой помощи, которые прибыли на станцию, констатировали смерть.

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