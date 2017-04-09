Категория: Столица | 9 апреля 2017 00:00
В субботу, 8 апреля, около 9:30 в Киеве на станции метро Кловская внезапно умер мужчина. Об этом сообщает Киев.Оперативный в соцсетях.По словам работников станции, мужчина упал и ударился головой, из носа пошла кровь. Врачи скорой помощи, которые прибыли на станцию, констатировали смерть.
Внезапная.подробнее
Новость была оставлена 9 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.