Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) допустило американку Перл Гонсалес до боя с Синтией Калвильо в рамках шоу UFC 210. Спортсменку отказывались допускать до поединка из-за силиконовых имплантов в груди. После медицинского обследования атлетическая комиссия штата Нью-Йорк пересмотрела решение.

Новость была оставлена 9 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.