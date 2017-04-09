Российский боец смешанного стиля (ММА) Анастасия Янькова одержала победу над гречанкой Элиной Каллионидой на турнире Bellator 176. Бой состоялся в итальянском Турине и продлился три раунда. Судьи единогласно отдали победу 26-летней россиянке. Поединок прошел в промежуточном весе до 59 килограммов.

Новость была оставлена 9 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.