Компания Toshiba анонсировала новый жесткий диск Toshiba MG05, созданный для корпоративного сегмента. Он заменил собой модель MG04, став более емким и быстрым, а также более надежным.

Время наработки на отказ нового Toshiba MG05 выросло на 42 процента до 2 млн часов, а скорость считывания теперь выше на 12 процентов и составляет 230 Мб/c. Вместимость накопителя равна 8 терабайтам, и купить его можно версиях с размером сектора на 4 Кб и эмуляцией сектора 512 байт для устаревшего компьютерного оборудования. Toshiba MG05 может работать в режиме 24/7/365, а его расчетная нагрузка находится на уровне 550 терабайтов в год.

Само собой, HDD выполнен в форм-факторе 3,5 дюйма и подключается по интерфейсу SATA III с пропускной способностью 6 Гбит в секунду, поскольку нет смысла использовать всякие SAS и SCSI. В Toshiba MG05 используется кеш-память на 128 Мб, а скорость вращения пластин составляет 7200 оборотов в минуту. Общее количество этих самых пластин по каким-то причинам засекречено. Новый японский винчестер может работать при температуре от 5 до 55 градусов Цельсия, и он уже поступил в продажу на мировом рынке по неизвестной пока что цене.