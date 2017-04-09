Умные часы Samsung Gear S3 хороши всем, кроме своей операционной системы Tyzen, в которой, кстати, недавно нашли 40 критических уязвимостей. Ее наличие не нравится многим, и сторонние девелоперы уже начали работу по запуску на этих часах правильной прошивки.

Ведется работа по портированию на часы Samsung Gear S3 мобильной ОС Google Android Wear, причем сразу версии 2.0, самой современной на сегодняшний лень. Прошивка будет установлена на обе версии часов, Сlassic и Frontier, и планов у авторов этой идеи море. Планируется создание общего ядра Tyzen и Android Wear, так как обе эти системы основаны на базе Linux, и в память устройства будет интегрирован рекавери TWRP для легкой установки нужной прошивки. Пока что данный проект находится на начальном этапе, но разработчики намерены выпустить первую рабочую версию Android Wear для Samsung Gear S3 уже этим летом.

Сама Android Wear 2.0 была представлена 9 февраля текущего года, и первыми часами на ее основе стали LG Watch, анонсированные в тот же день. Прошивка от Google является самой распространенной в мире, и соревноваться с ней может только лишь Apple watchOS, установленная на два поколения часов Apple Watch. Что же до Tyzen, то это аутсайдер, если судить по статистике ее популярности.