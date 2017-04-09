Компания LeEco собирается в ближайшем будущем анонсировать смартфон Le Max 3, в который она встроит собственный голосовой помощник. Сегодня в сети был распространен тизер, на котором указана дата проведения презентации — 11 апреля 2017 года, ближайший вторник.

Для LeEco Le Max 3 готовится уникальный голосовой помощник, притом даже с зачатками искусственного интеллекта, потому что это сейчас в тренде у А-брендов, и представители второго эшелона не желают отставать от конкурентов. Как сообщается, ассистент будет совместим не только со штатными, но также с любыми сторонними приложениями и сможет отправлять сообщения, совершать вызовы, бронировать билеты и тому подобное. Помощник обещан обучаемым, то есть чем активнее им будут пользоваться, тем умнее он будет становиться, и тем лучше он будет понимать своего пользователя.

LeEco утверждает, что встроенный в Le Max 3 помощник уникален, но в интернете ходят слухи совсем иного рода: на этот мобильник якобы будет установлен уже знакомый многим Google Assistant, который не стоит путать с Google Now. Все тайное станет явным уже во вторник, и тогда же мы узнаем о начинке LeEco Le Max 3, которая пока что тоже засекречена. Известно лишь о наличии внутри аппарата процессора MediaTek Helio X27 с десятком ядер внутри.