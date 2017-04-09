Киевлян предупредили об ограничениях на вход на станциях метро Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого из-за матча Динамо – Олимпик, который начнется в 19:30 на НСК Олимпийский. Об этом сообщается на сайте метрополитена.Читай также: В киевском метро заявили о возможном.подробнее

Новость была оставлена 9 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.