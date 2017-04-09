«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче 22-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Краснодаре и завершилась со счетом 1:1. Таким образом, ЦСКА набрал 43 очка и вышел на второе место РФПЛ, на восемь баллов отставая от лидирующего «Спартака».

Новость была оставлена 9 апреля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.