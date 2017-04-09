Эра гибких смартфонов уже не за горами, товарищи, но здесь все зависит не только от производителей гибких дисплеев. На самом деле, не менее важным компонентом является и гибкий аккумулятор, и производство соответствующих элементов питания начнется уже в этом году.

Об этом стало известно от корейской компании Amotech, которая уже давно ведет разработку гибких аккумуляторов для мобильных устройств. Именно она запустит конвейер по производству такого рода аксессуаров, и это будут по-настоящему перспективные источники энергии, которые и не снились Samsung с ее взрывоопасными батарейками Note 7. Гибкие аккумуляторы от Amotech способны работать при изгибе и скручивании в спираль на 180 градусов, плюс они устойчивы к порезам и иным повреждениям.

Уже в октябре текущего года на фабрике Amotech будет налажен выпуск сразу пяти версий батарей, которые правда, пока что не отличаются высокой емкостью: 42, 135, 650, 1000 и 2000 мАч. Первые три вида отлично подойдут для носимой электроники, а версия на 2000 мАч вполне может быть установлена в какой-нибудь смартфон базового уровня. Amotech уже сообщила, что первые несколько партий ее гибких аккумуляторов получат распространение в Китае и Южной Корее, так что поток гаджетов на их основе хлынет именно из этих стран. В списке клиентов наверняка есть компания Samsung, которая мечтает первой выпустить по-настоящему гибкий смартфон.