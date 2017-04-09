Совсем скоро миру может быть представлен новый компьютер Microsoft Surface Pro 5 взамен четвертому поколению, запечатленному на снимке и представленному в 2015 году. За два года устройства стали мощнее, и от Pro 5 все ожидают наличия современных процессоров Intel поколения Kaby Lake.

По мнению эксперта, именно в Intel Kaby Lake новый Microsoft Surface Pro 5 нуждается острее всего, поскольку с прочими компонентами у его предшественника полный порядок, хотя все же стоит сделать выбор в пользу ОЗУ стандарта DDR4. Переход на новый CPU позволит компьютеру стать не только мощнее, но также заметно прохладнее и экономичнее, что даст возможность получать от него больше отдачи и заряжать его заметно реже. В Microsoft Surface Pro 5 определенно сохранится фирменный порт Surface Connect, плюс современные требования таковы, что без порта USB-C он точно не выйдет.

И да, можно быть уверенным в наличии обычных USB 3.0 — Microsoft уж точно не станет наступать на грабли Apple, которую раскритиковали за отсутствие всех нужных портов в MacBook Pro, за исключением двух или четырех USB-C. Новый Microsoft Surface Pro 5 наверняка прибудет уже в этом году, поскольку в следующем году Intel хочет выпустить восьмое поколение процессоров Core с именем Coffee Lake, и релиз топового бизнес-устройства в 2018 году на не самом передовом «камне» будет не самым гениальным решением.