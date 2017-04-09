Все помнят сотни новостей про взрывы Samsung Galaxy Note 7 в домах, автомобилях и даже в руках своих владельцев? Так вот, недавно стало известно о скором релизе его наследника в лице Note 8, и сегодня в Сети было обнаружено его первое и даже вполне себе качественное фото.



Кто сделал этот снимок, естественно, неизвестно, но на нем Samsung Galaxy Note 8 выглядит точь-в-точь как S8+, к которому положили увеличенный в размерах стилус. В экстерьере аппарата применены все те же решения, что и в новых корейских флагманах, которые поступят в продажу в России 28 апреля этого года. В новом Samsung Galaxy Note 8, помимо пера, ожидается наличие голосового помощника Bixby, но пока что неизвестно, чем именно он будет отличаться от того же S8+, вполне возможно, что еще более крупным экраном, рамок у которого, как видно, практически нет.

Появление Note 8 предварительно запланировано на четвертый квартал этого года, а его анонс может состояться уже в августе, спустя год со дня показа неудачного Note 7. На днях, к слову, поступила информация о начале разработки смартфона Samsung S9, который поступит в продажу лишь весной 2018, и нужно это для того, чтобы за отведенное время проработать каждую мелочь, включая расположение кнопок и сенсоров.