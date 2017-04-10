В Киевской городской администрации рассматривают вариант по вывозу и захоронению в зоне отчуждения отходов после переработки или сжигания мусора. Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев на общественных собраниях о закрытии свалки в селе Подгорцы Киевской области, передает UA1..подробнее

Новость была оставлена 10 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.