Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин 12-й раз подряд завершил регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в статусе лучшего снайпера своей команды, установив рекорд НХЛ. В нынешнем сезоне нападающий забросил 33 шайбы, разделив первое место по этому показателю с Ти Джеем Оши.

Новость была оставлена 10 апреля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.