Категория: Столица | 10 апреля 2017 12:00
Компания Киевэнерго с сегодняшнего дня, 10 апреля, прекращает подачу горячей воды некоторым потребителям в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах столицы в связи с началом традиционных гидравлических испытаний теплосетей. Об этом сообщается на сайте компании.
Согласно сообщению, с 10 по 16.подробнее
Новость была оставлена 10 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.