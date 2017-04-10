Компания Киевэнерго с сегодняшнего дня, 10 апреля, прекращает подачу горячей воды некоторым потребителям в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах столицы в связи с началом традиционных гидравлических испытаний теплосетей. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, с 10 по 16.подробнее