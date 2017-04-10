В трех районах Киева в связи с испытаниями отключили горячую воду
Категория: Столица | 10 апреля 2017 12:00

   Компания Киевэнерго с сегодняшнего дня, 10 апреля, прекращает подачу горячей воды некоторым потребителям в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах столицы в связи с началом традиционных гидравлических испытаний теплосетей. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, с 10 по 16.подробнее

Новость была оставлена 10 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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