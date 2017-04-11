Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов наградил именными часами жителя Сухолучья по имени Сергей, который застрелил одного из грабителей, ворвавшихся в его дом и напавших на его жену.Об этом сообщает пресс-служба полиции области.Читай также: Женщина зарезала бандита, который проник в дом и напал на.подробнее

Новость была оставлена 11 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.