Американский боксер Андре Уорд не увидел ничего страшного в россиянине Сергее Ковалеве, с которым он 17 июня проведет бой-реванш. Он отметил, что отечественный боксер не сумел отправить его в нокаут во время их первого поединка, который состоялся в ноябре 2016 года и завершился поражением Ковалева.

Новость была оставлена 11 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.