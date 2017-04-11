Полузащитник польского клуба «Рух» Милош Пшибецки обыграл голкипера и пробил в штангу пустых ворот во время матча 28-го тура чемпионата страны с «Короной». На 13-й минуте поединка игрок убежал один на один с вратарем, обыграл его, однако не сумел поразить ворота. «Рух» проиграл со счетом 0:1.

Новость была оставлена 11 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.