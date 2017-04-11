Компания Samsung собирается выпустить ультраширокие мониторы, не умещающиеся ни на одном столе, и сделать это самой первой. Сейчас наиболее распространенным форматом экранов является 16:9, а у новых мониторов от Samsung будет 29:9 и даже 32:9. На фото видно, как это в итоге будет выглядеть — как два монитора 16:9, по сути.

В настоящее время даже формат 21:9 никак не может занять свою нишу, поскольку для подавляющего большинства потребителей такие мониторы слишком широки, так что далеко не факт, что идея Samsung найдет отклик в сердцах потенциальных покупателей. Одной из новинок компании станет монитор на 49 дюймов по диагонали с разрешением Double Full HD или 3840х1080 пикселей, то есть это формат 32:9. У этого соотношения даже есть собственное название — Grand Circle, хотя в нашей стране оно наверняка будет известно как «Тренажер для косоглазия».



Новый монитор от Samsung будет изогнутым, с радиусом кривизны 1800 миллиметров и матрицей VA, плюс он получит частоту обновления 144 Гц для видеоигр и контрастность на уровне 5000:1. Если 49 дюймов многовато, то также ожидается модель на 44 дюйма с соотношением 29:9 и разрешением 3840х1080 точек, с тем же типом матрицы, той же контрастностью и тем же радиусом кривизны. Как утверждается, Samsung начнет продвигать свои новые мониторы уже во второй половине этого года.